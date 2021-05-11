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Общество11 мая 2021 10:45

Колонны грузовиков собрались на границе Казахстана в Саратовской области

Перевозчиков просят оборудовать «технологические проходы» в грузовиках
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Колонна из фур на пункте пропуска в Озинках

Колонна из фур на пункте пропуска в Озинках

На границе России и Казахстана в Саратовской области зафиксировано скопление грузовиков.

Как сообщили «КП-Саратов» в пограничном управлении ФСБ России по Саратовской и Самарской областям, фуры выстроились перед КПП в Озинках.

Причина — сезонное увеличение грузопотока, которое превысило нормативы. Для исправления ситуации перевозчикам рекомендовано оборудовать «технологические проходы» в грузовиках, чтобы ускорить процесс досмотра.

- Указанные меры реализуются исключительно в целях предотвращения возможных попыток нарушения государственной границы, провоза запрещенных товаров и грузов, — заявили в ведомстве.

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