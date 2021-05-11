Колонны грузовиков собрались на границе Казахстана в Саратовской области

Колонна из фур на пункте пропуска в Озинках
На границе России и Казахстана в Саратовской области зафиксировано скопление грузовиков.
Как сообщили «КП-Саратов» в пограничном управлении ФСБ России по Саратовской и Самарской областям, фуры выстроились перед КПП в Озинках.
Причина — сезонное увеличение грузопотока, которое превысило нормативы. Для исправления ситуации перевозчикам рекомендовано оборудовать «технологические проходы» в грузовиках, чтобы ускорить процесс досмотра.
- Указанные меры реализуются исключительно в целях предотвращения возможных попыток нарушения государственной границы, провоза запрещенных товаров и грузов, — заявили в ведомстве.
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