Ларек с лотерейными билетами горел в Балакове

Горел ларек в Балакове
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Балакове Саратовской области днем 10 мая горел ларек с лотерейными билетами.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, пожар произошел на улице Комарова. Сигнал о возгорании поступил в 13:55.
На тушение выезжали два расчета. Площадь пожара составила 2 кв. метра. Известно, что под ларьком загорелся мусор.
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