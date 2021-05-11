Ларек с лотерейными билетами горел в Балакове

Горел ларек в Балакове Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Балакове Саратовской области днем 10 мая горел ларек с лотерейными билетами.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, пожар произошел на улице Комарова. Сигнал о возгорании поступил в 13:55.

На тушение выезжали два расчета. Площадь пожара составила 2 кв. метра. Известно, что под ларьком загорелся мусор.

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