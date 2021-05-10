Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 мая 2021 18:05

Жители Заводского района боятся повисшего дерева

Они считают, что упав оно может повредить провода
Ольга СимоноваОльга Симонова
КомментироватьОставить комментарий
Фото из группы «Заводской Online Саратов»

Фото из группы «Заводской Online Саратов»

В Заводском районе Саратова дерево повисло на теплотрассе.

Как сообщили в районной группе в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел на улице Пономарева.

Фото из группы «Заводской Online Саратов»

- Упав, оно может повредить как минимум провода, а также перекрыть улицу. В худшем случае оно спровоцирует ДТП с жертвами, — гласит пост в паблике.

Фото из группы «Заводской Online Саратов»

В комментариях обсуждают, что дерево «даже с вышки будет неудобно пилить».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ЧП