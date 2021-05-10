Жители Заводского района боятся повисшего дерева

Фото из группы «Заводской Online Саратов»

В Заводском районе Саратова дерево повисло на теплотрассе.

Как сообщили в районной группе в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел на улице Пономарева.

Фото из группы «Заводской Online Саратов»

- Упав, оно может повредить как минимум провода, а также перекрыть улицу. В худшем случае оно спровоцирует ДТП с жертвами, — гласит пост в паблике.

Фото из группы «Заводской Online Саратов»

В комментариях обсуждают, что дерево «даже с вышки будет неудобно пилить».

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