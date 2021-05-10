Жители Заводского района боятся повисшего дерева

Фото из группы «Заводской Online Саратов»
В Заводском районе Саратова дерево повисло на теплотрассе.
Как сообщили в районной группе в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел на улице Пономарева.
Фото из группы «Заводской Online Саратов»
- Упав, оно может повредить как минимум провода, а также перекрыть улицу. В худшем случае оно спровоцирует ДТП с жертвами, — гласит пост в паблике.
Фото из группы «Заводской Online Саратов»
В комментариях обсуждают, что дерево «даже с вышки будет неудобно пилить».
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