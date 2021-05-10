В Вольске баржа протаранила яхту

В носовую часть яхты врезалась баржа Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Вольске Саратовской области на Волге сегодня ночью, 10 мая, баржа врезалась в яхту.

- Яхта стояла на судовом ходу, мимо проходила баржа, которая задела ее носовую часть, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

Инцидент произошел в два часа ночи. На место прибыли инспекторы ГИМС и спасатели, никто не пострадал. Оказалось, что судно находится в госсудовом реестре, обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции на транспорте.

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