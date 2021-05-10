В центре Саратова произошел пожар из-за мусора в дымоходе

В центре Саратова сегодня утром, 10 мая, произошел пожар на улице Шевченко.
- Сигнал о возгорании в четырехэтажном доме поступил в 10:45. На место выезжали пять расчетов, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного ГУ МЧС.
Оказалось, что горел мусор в дымоходе на площади 1 кв. м.
Людей из дома эвакуировать не пришлось.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.