В центре Саратова произошел пожар из-за мусора в дымоходе

В центре Саратова сегодня утром, 10 мая, произошел пожар на улице Шевченко.

- Сигнал о возгорании в четырехэтажном доме поступил в 10:45. На место выезжали пять расчетов, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Оказалось, что горел мусор в дымоходе на площади 1 кв. м.

Людей из дома эвакуировать не пришлось.

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