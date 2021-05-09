В День Победы в Саратове и Энгельсе поженились 11 пар влюбленных

В Саратове в День Победы 22 жителя вступили в брак.

Как сообщили «КП-Саратов» в управлении по делам ЗАГС правительства области, бракосочетания прошли в двух отделах — «Дворце бракосочетаний» Саратова и Энгельсском отделе ЗАГС.

- Многие из зарегистрированных сегодня молодоженов пожелали создать семьи в День Победы в знак памяти и благодарности своим предкам и всем тем, кто принес мир в Великой Отечественной войне. Мы не могли остаться в стороне от их просьб. Ведь возможность жить в свободной стране, любить и строить планы на будущее — это то, за что сражались наши деды и прадеды, — сказала руководитель управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

В День Победы молодоженам вручали георгиевские ленточки, на церемонии звучали военные песни, а новобрачные танцевали под музыку «Майского вальса».

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