Валерий Радаев поздравил жителей Саратова и области с Днем Победы

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил жителей с Днем Победы.

Видеопоздравление главы региона опубликовано на его странице в Instagram.

- Этот праздник стал для всех священным в память о защитниках Родины. В годы Великой Отечественной войны наш народ отстоял свободу и мир. Подвиг героев, сражавшихся на фронтах и трудившихся в тылу, овеян славой и навеки сохранится в истории.

Саратов — город трудовой доблести и весь саратовский регион, мы все будем помнить о мужестве и отваге наших земляков. Поколение победителей всегда будет примером преданности, самоотверженности, огромной любви к Отечеству.

Низкий поклон ветеранам и слова глубокой благодарности за Великую Победу! — сказал Валерий Радаев.

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