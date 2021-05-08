Под Саратовом подростки-байкеры попали в больницу после ДТП

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера вечером, 7 мая, в селе Первомайское Красноармейского района Саратовской области произошло ДТП. Об этом сообщили в ГИБДД региона.

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

В 22:15 напротив дома №21 на Мостовой улице 14-летний мопедист на Racer R6 без прав вылетел на полосу для встречного движения и столкнулся со скутером Irbis TTR 250R, за рулем которого был 17-летний парень.

Юношей госпитализировали с травмами.

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