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Общество7 мая 2021 10:07

В Балашовском районе отремонтируют Поворинский мемориал, где из земли торчали кости солдат

Для ручья уже смонтирован коллектор, теперь склон оврага не будет рушиться
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Поворинский мемориал будет отремонтирован

Поворинский мемориал будет отремонтирован

В Балашовском районе Саратовской области до конца года планируется благоустроить Поворинский мемориал. Ранее его размывало водой, что приводило к обнажению захоронений.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве по делам территориальных образований, работа ведется уже второй год.

- Здесь похоронены воины, погибшие от ран в госпиталях Балашова во время Великой Отечественной войны. На протяжении многих лет мемориалу угрожал разрастающийся овраг, который невозможно было ликвидировать силами местных властей. В 2019 году благодаря участию губернатора области Валерия Радаева и правительства области регион вошел в программу министерства обороны России, — отметили в министерстве.

В 2020 году уже проведены земляные работы, смонтирован коллектор для ручья на дне оврага, который размывал грунт, что приводило к обрушения склона.

В 2021 году будет отремонтирована стела, обустроены пешеходные дорожки, восстановлен поклонный крест и сделана ограда. Также появится освещение и видеонаблюдение. В министерстве сообщили, что будут сделаны парковка и подъездные пути

работа ведется по федеральной целевой программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». В ее рамках в 2021 году планируется отремонтировать еще пять мемориалов.

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