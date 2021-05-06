В Саратовской области выявили очаг африканской чумы свиней

В Вольском районе Саратовской области выявили очаг африканской чумы свиней.

Постановление об установлении карантина на территории охотничьего угодья «Время» с 30 апреля 2021 года подписал губернатор Валерий Радаев.

АЧС выявили среди диких кабанов.

Теперь на территорию инфицированного объекта нельзя заходить никому, кроме ветеринарных специалистов и привлеченного к ликвидации инфицированного объекта персонала. Запрещен въезд и выезд постороннего транспорта. Под запретом также заготовка дикого кабана, кормов и подстилочного материала для восприимчивых животных.

На время карантина запрещена охота, кроме той, которая необходима для регулирования численности охотничьих ресурсов.

В региональном Управлении ветеринарии «КП-Саратов» сообщили, что трупы павших кабанов уничтожены. Проведена дезинфекция.

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