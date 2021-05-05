В Синеньких обустроили понтон для высадки пассажиров маломерных судов

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Сегодня, 5 мая, администрация Заводского района Саратова в соцсети Instagram сообщила, что в селе Синенькие обустроили временный понтон для высадки пассажиров маломерных судов.

Баржа, которая ранее была пристанью, технически изношена и ее дальнейшая эксплуатация представляла опасность.

Чиновники решили обустроить временный понтон, для чего завезли песок и щебень. С сегодняшнего суда суда причаливают к этому сооружению.

- Следующим этапом станет строительство подпорной стены и пристани с остановочным павильоном, - сообщается в аккаунте районной администрации.

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