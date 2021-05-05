Водитель Great Wall устроил массовое ДТП на Кумысной поляне

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Вчера, 4 мая, в 17:00 на Большой Лесопарковой улице, расположенной на Кумысной поляне в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

По вине 42-летнего водителя Great Wall, который был нетрезв, столкнулись иномарки: Kia Sportage под управлением 66-летнего мужчины, Huyndai, за рулем которого был 39-летний гражданин, Skoda с 40-летним водителем за рулем.

В результате столкновения пострадал шофер-пенсионер из первой иномарки, его госпитализировали.

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