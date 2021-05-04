В ковидном госпитале умер саратовский актер Дмитрий Черных

Дмитрий Черных. Фото со страницы Виталия Скородумова в facebook
Скончался саратовский актер и шоумэн Дмитрий Черных.
На своей странице в соцсети об этом сообщил Виталий Скородумов, его коллега и друг.
- Дорогие друзья, сегодня ночью Дмитрия Евгеньевича Черныха не стало. Господи, помилуй... - написал он.
Ранее Дмитрий Черных попал в реанимационное отделение ковидного госпиталя. Он перенес заболевание коронавирусом, также проходил лечение от онкологии, что привело к сильному ослаблению организма. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь актера не удалось.
О дате и месте прощания с актером будет известно позднее.
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