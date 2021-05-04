В Энгельсе мужчина напился на Первомай и забил отца до смерти

Трагедия разыгралась 1 мая в квартире дома на улице Тельмана в Энгельсе
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Энгельсе Саратовской области мужчину заподозрили в причинении отцу смертельных травм.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, в отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.
Предварительно установлено, что он жил с родителями в квартире дома на улице Тельмана. Вечером 1 мая сын был пьян и устроил ссору с 73-летним отцом. Словами дело не ограничилось, и мужчина избил пенсионера кулаками.
Пострадавший был госпитализирован, но 2 мая скончался в больнице, не приходя в сознание.
Причиной смерти стала тупая травма живота с разрывом внутренних органов.
Решается вопрос об аресте подозреваемого.
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