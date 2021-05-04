В Саратове ожидается гроза с градом

В Саратове ожидается гроза

Во вторник, 4 мая, в Саратовской области прогремят грозы и прольются дожди.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном ГУ МЧС, со ссылкой на областной Гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют до 49 мм осадков, местами будет идти град. При грозе усилится шквалистый ветер, его скорость в порывах достигнет 17-22 м/с.

При этом столбик термометра покажет до +16... +21 градуса, а в Левобережье — до +28 градусов.

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