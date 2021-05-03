Два водителя госпитализированы после столкновения иномарок в Марксе

ДТП в Марксе. Фото группы "Чудный" Маркс
В Марксе Саратовской области вечером 3 мая столкнулись Audi и Mitsubishi.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 18:20 на пересечении проспекта Ленина и улицы Колхозная.
Госпитализированы оба водителя — 33 и 19 лет. Госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП.
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