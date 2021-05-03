Сельчанка из Татищевского района отдала мошенникам 300 тысяч рублей

В селе Сторожевка Татищевского района Саратовской области местная жительница стала жертвой мошенников.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, она поверила собеседнику в телефонном разговоре и лишилась 305 тыс. рублей.

Женщине позвонила неизвестная и представилась сотрудницей службы безопасности банка. По ее словам, на потерпевшую оформили кредит, но его можно вернуть. Для этого нужно перевести свои сбережения на новый расчетный счет.

Сельчанка так и сделала, а в итоге лишилась денег. Полиция призывает граждан не верить подобным звонкам. Если сомнения все же возникло, то нужно самостоятельно позвонить в банк и прояснить ситуацию.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.