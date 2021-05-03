Полиция: браконьеры активизировались на Шумейке

Полиция Саратовской области ведет борьбу с браконьерами, которые нарушают нерестовый запрет на вылов рыбы.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, за сутки было обнаружено несколько нарушителей, которые ловили рыбу сетями, сачками, использовали фонарики и рыболовное ружье.

Браконьеры были обнаружены вблизи Шумейки в Энгельсском районе, где расположены множество СНТ.

Напоминаем, во время нерестового запрета ловить рыбу можно только удочкой с берега. Нарушителям грозит ответственность вплоть до уголовной и штраф до 300 тыс. рублей.

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