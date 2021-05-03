Саратовские семьи с детьми получат 11,2 миллиарда рублей по нацпроекту

Семьи с детьми получают финансовую поддержку от государства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саратовской области семьи с детьми получат за год 11,2 млрд рублей финансовой поддержки по национальному проекту «Демография».

Как рассказал во время пресс-конференции министр труда и социальной защиты Сергей Егоров, уже направлено на выплаты 3,6 млрд рублей.

Выплаты предназначены разным категориям граждан. Наиболее существенными и распространенными являются: на первого и на третьего ребенка. Такой мерой поддержки пользуются 29 тыс. семей региона.

Региональный материнский капитал, который также выплачивается по нацпроекту всего получили уже более 8,5 тыс. семей и ожидается, что до конца года получат еще 440 семей. Его размер составляет 111 730 рублей и направление использования — улучшение жилищных условий и образование детям.

Для детей от трех до семи лет предусмотрены выплаты в общей сумме 4,4 млрд рублей в течение года. Их получают 66 тыс. семей, где воспитывается 77,4 тыс. детей такого возраста.

По словам министра, с 1 апреля эта выплата будет зависеть от дохода семьи. Перерасчет можно будет сделать с 1 января. Уже поступили 16 тыс. заявлений от родителей.

- Главная цель изменений — оказание адресной поддержки малообеспеченным семьям с детьми — отметил Сергей Егоров.

Напомним, нацпроект «Демография» реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина.

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