Трава и камыш горят по всей Саратовской области

В Саратовской области полыхают природные пожары.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, трава и камыш горят почти в каждом районе. Жаркая сухая погода способствует распространению огня.

Трава горит в районе Старой Анисовки Энгельсского района, на улице Перспективная в Саратове, камыш полыхает на улице Завидная, в районе Сокурского тракта.

На все возгорания выезжают пожарные расчеты, не допуская перекидывания огня на жилые дома. Угрозы распространения пожаров нет.

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