В Солнечном пропал без вести мужчина ростом 180 см

Руслан Батербеков

В поселке Солнечный Саратова пропал без вести 41-летний Руслан Батербеков.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», местонахождение мужчины неизвестно с 21 апреля 2021 года.

Рост Руслана Батербекова составляет 180 см, у него плотное телосложение, черные волосы и карие глаза. Как он был одет на момент пропажи, неизвестно.

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