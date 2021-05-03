Оранжевый уровень: в Саратовской области ожидается сильная гроза

На Саратов надвигается ненастье Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области вновь ожидается ненастная погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, фиксируется оранжевый уровень опасности.

Вечером 3 мая, ночью и завтра днем прогнозируются грозы, сильные ливни, шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

В Саратове уровень опасности — желтый. Также будет гроза с ливнями и сильным ветром.

- Возможно затруднение в работе транспорта, повышение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, соблюдайте осторожность при перемещении по городу, — предупредили в администрации города.

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