Повар Росгвардии из Саратова испекла куличи для онкобольных детей

Фото пресс-службы Управления Росгвардии

В канун Пасхи повар территориального Управления Росгвардии Юлия Антонова испекла для пациентов детского отделения онкологии и гематологии 30 куличей.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного Управления, их освятил священник Владимир Новиков в часовне Георгия Победоносца.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии

- Мне очень приятно, что я смогла быть причастна к такому хорошему делу. У меня достаточно большой опыт в кулинарном искусстве, но выпекание куличей — это всегда волнительный и ответственный процесс, — отметила повар.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии

Куличи в больницу передадут сотрудники Саратовской епархии.

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