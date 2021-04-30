Врачи и фельдшеры скорой помощи Энгельса обратились к Володину

Сотрудники энгельсской станции скорой помощи записали видеообращение к председателю Государственной думы Вячеславу Володину, прося оказать содействие в повышении зарплат.

Медики отмечают, что сейчас на станции хватает машин и водителей, а вот врачей и фельдшеров — нет.

На станции работает всего 17 бригад (иногда 13), при потребности не менее 24.

Это связано с дефицитом врачей — до 60% и фельдшеров — до 40%. При этом работники продолжают увольняться, переходя, в частности, в Саратов, где с недавнего времени зарплаты работникам скорой помощи были повышены.

Участники видеообращения попросили Володина оказать содействие и уравнять зарплаты с саратовскими, как это было сделано в Балакове. Это должно помочь предотвратить отток кадров.

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