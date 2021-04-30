В Саратове увеличат число автобусов до кладбищ на Пасху и Радоницу

До кладбищ будут ходить большие автобусы Фото: Екатерина Семенова

В Саратове будет увеличено число автобусов до кладбищ.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в администрации города.

Количество подвижного состава вырастет 2 и 11 мая, на Пасху и Радоницу. Это касается маршрутов, которые идут на кладбище. Кроме того, вместо маршруток планируется в эти дни пустить крупногабаритные автобусы.

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