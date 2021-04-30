В квартире на Лебедева-Кумача зарезали мужчину

В квартире дома на Лебедева-Кумача найден труп мужчины Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова убили мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело было найдено 29 апреля в квартире дома на улице Лебедева-Кумача.

Погибшему мужчине было 46 лет. Эксперт осмотрел место трагедии и труп – на груди имелось колото-резаное ранение.

Следователи СК возбудили уголовное дело об убийстве. Ведется поиск подозреваемых.

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