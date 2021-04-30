В квартире на Лебедева-Кумача зарезали мужчину

В квартире дома на Лебедева-Кумача найден труп мужчины
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Ленинском районе Саратова убили мужчину.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело было найдено 29 апреля в квартире дома на улице Лебедева-Кумача.
Погибшему мужчине было 46 лет. Эксперт осмотрел место трагедии и труп – на груди имелось колото-резаное ранение.
Следователи СК возбудили уголовное дело об убийстве. Ведется поиск подозреваемых.
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