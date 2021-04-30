В Саратове оцифровали газету «Коммунист» 1941-1945 годов

Сотрудники Саратовской областной универсальной научной библиотеки оцифровали газету «Коммунист» - номеров, которые выходили в годы Великой Отечественной войны.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» в Саратове рассказала директор учреждения Людмила Канушина. Оцифровка газет ведется в рамках нацпроекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Людмилы Канушиной, ежегодно в Национальную электронную библиотеку передают по 50 редких краеведческих изданий. Это книжные памятники регионального значения.
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