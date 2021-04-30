В Саратове вчера сбили двух женщин

«Газель» наехала на пенсионерку
Фото: ГИБДД по Саратову
В Саратове вчера, 29 апреля, под колеса автомобилей попали две женщины.
- В 15:40 напротив дома №3 по улице Грибова 47-летний водитель «Газели» сбил 80-летнюю женщину, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.
Пострадавшую с травмами госпитализировали.
Еще одну женщину сбили в 19:00 напротив Усть-Курдюмской, 73. 61-летний водитель Renault Duster наехал на 59-летнюю женщину. Пешеход с травмами попала в больницу.
Иномарка сбила женщину
Фото: ГИБДД по Саратову
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