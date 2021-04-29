Николай Панков организовал встречу художницы из Горного с Никасом Сафроновым в Саратове

Депутат Государственной думы России Николай Панков встретился с известным художником Никасом Сафроновым, который привез в Саратов свою выставку.

Выставка «Меняя реальность» представлена в Радищевском музее и в ней более 70 полотен.

Заслуженный художник РФ, академик Российской академии художеств, профессор Никас Сафронов рассказал о своих работах, проведя мини-экскурсию по залу.

Художница из поселка Горный Юлия Кравченко нарисовала копию известного автопортрета Никаса Сафронова. Он подписал ее картину. Встречу Юлии и Никаса Сафронова организовал депутат Госдумы Николай Панков.

В открытии выставки приняли участие вип-персоны Саратовской области – председатель правительства Роман Бусаргин, председатель Общественной палаты области Борис Шинчук.

Выставка откроет свои двери 30 апреля.

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