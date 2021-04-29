Жительница Саратовской области убила сожителя ножом в голову при самообороне

Хозяйка дома убила сожителя обороняясь Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области будут судить 43-летнюю жительницу села Семеновка Федоровского района за убийство при превышении пределов необходимой обороны.

- По версии следствия, днем 22 февраля 2021 года женщина у себя дома выпивала с 54-летним сожителем. На фоне выпитого мужчина начал предъявлять ей претензии, что она жалуется на его поведение в полицию. Гражданка пыталась убедить его, что никогда такого не делала. Но сожитель напад на нее с кулаками, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Следственном комитете.

После того как он преградил возлюбленной выход, она вооружилась ножом. Это не помешало ранее судимому за убийство мужчине толкнуть ее на диван и попытаться в очередной раз ударить. В этот момент она ударила его ножом в грудь, а затем — в голову.

Потерпевший погиб, а женщина побежала к соседу. Тот вызвал «скорую» и полицию.

Свою вину гражданка полностью признала. Дело направлено в суд.

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