В Саратовской области на трассе разлилась нефть

На трассе разлилась нефть

В Красноармейском районе Саратовской области сегодня утром, 29 апреля, на трассе в результате ДТП разлилась нефть.

- На 362-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград, у села Луганское, столкнулись нефтевоз «КамАЗ» и Toyota Land Cruiser, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

После удара большегруз опрокинулся и упал, емкость с мазутом треснула. Около 40–50 литров разлилось на дорогу.

На место происшествия выехал Красноармейский межрайонный прокурор.

В рамках проверки установят обстоятельства ДТП, размер вреда окружающей среде.

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