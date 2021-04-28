Вячеслав Володин о дорожном обходе Пугачева: Это дорога в будущее

Вячеслав Володин обсудил строительство дорожной развязки в Пугачевском районе
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин сегодня, 28 апреля, посещает Саратовскую область. Он прибыл в Пугачевский район, где пообщался с представителями подрядной организации по строительству обходной дороги.
По словам подрядчика, проектирование еще не завершено, однако строительство планируется закончить уже в следующем году. Вячеслав Володин призвал поспешить с выносом коммуникаций.
Новая дорога поможет избавиться от пробок
Сумма строительных работ заложена в размере 6,5 млрд рублей. Но, по словам подрядчика, планируется сэкономить.
- Выбор у вас самый ресурсоемкий, средств сюда надо больше, чем на другие развязки. Но это дорога в будущее, потому что такая развязка серьезно разгрузит магистраль и пробок здесь точно не будет, — отметил Володин.
Он напомнил, что Пугачев — шестой город по численности в Саратовской области, и дорожный обход поможет освободить его от транзитного транспорта.
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