Вячеслав Володин о дорожном обходе Пугачева: Это дорога в будущее

Вячеслав Володин обсудил строительство дорожной развязки в Пугачевском районе

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин сегодня, 28 апреля, посещает Саратовскую область. Он прибыл в Пугачевский район, где пообщался с представителями подрядной организации по строительству обходной дороги.

По словам подрядчика, проектирование еще не завершено, однако строительство планируется закончить уже в следующем году. Вячеслав Володин призвал поспешить с выносом коммуникаций.

Новая дорога поможет избавиться от пробок

Сумма строительных работ заложена в размере 6,5 млрд рублей. Но, по словам подрядчика, планируется сэкономить.

- Выбор у вас самый ресурсоемкий, средств сюда надо больше, чем на другие развязки. Но это дорога в будущее, потому что такая развязка серьезно разгрузит магистраль и пробок здесь точно не будет, — отметил Володин.

Он напомнил, что Пугачев — шестой город по численности в Саратовской области, и дорожный обход поможет освободить его от транзитного транспорта.

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