В Саратове подростков посадили за наркоманию и попытку продать вещества

В Волжском районе Саратова осудили двух 17-летних парней, один из которых уже отбывал наказание за хранение наркотиков. Обоих юношей обвиняют в покупке и хранении веществ, а одного из них еще и в покушении на сбыт наркотиков группой лиц в крупном размере.

- В интернете молодой злоумышленник нашел работу по раскладке закладок. 13 ноября 2020 года он пошел за наркотиками и предложил 16-летнему товарищу составить ему компанию, тот согласилися. Вместе они купили вещества для собственного употребления, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Около дома по 1-му Малому Ракитному тупику их задержали правоохранители. При личном досмотре парней нашли 0,65 грамма «синтетики» и другое вещество той же категории массой 18,73 грамма.

Свою вину юноши признали. Одного из них суд отправил в колонию общего режима на три года и семь месяцев, а второму — ограничил свободу на год.

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