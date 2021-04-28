Больше миллиона рублей за сутки потеряли саратовцы из-за мошенников

В Саратове за сутки семь человек перечислили мошенникам более 1 млн рублей.
- Одному из потерпевших, 30-летнему жителю Октябрьского района, позвонил якобы представитель банка и заявил о попытках оформить кредит. Для блокировки подозрительных операций надо продиктовать пароли из СМС. После этого ему позвонил сотрудник службы финансового мониторинга того же банка и рассказал об одобренном займе с меньшей процентной ставкой. 797 тыс. рублей мужчина перечислил на «безопасный счет» и лишился их, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.
Полицейские возбудили уголовное дело.
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