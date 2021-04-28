Николай Панков: ФОКот в Пугачеве будет доступен всем жителям города

Николай Панков обсудил с общественным советом строительство ФОКота в Пугачеве

Сегодня, 28 апреля, депутат Государственной думы Николай Панков обсудил с общественным советом строительство ФОКота в Пугачеве.

Спортобъект появится в городе в рамках партийного проекта на территории школы №13. Он будет включать в себя футбольное поле, баскетбольную и волейбольную игровые площадки, спортивные тренажеры, трибуны для зрителей.

Накануне по конкурсу выбрали подрядчика, до 1 июля планируется завершить подготовку основания для установки спортивного оборудования. На площадке смогут бесплатно заниматься все местные жители.

- За выполнение работ подрядная организация получает средства из бюджета. Поэтому за качеством будем следить вместе с жителями, — подчеркнул Панков.

В этом году физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа будут построены также в Вольске и поселке Юбилейный Саратова. Места для их установки Николай Панков обсуждал вместе с жителями.

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