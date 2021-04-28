В Воскресенском районе депутаты избрали главу

Депутаты муниципального собрания избрали нового главу Воскресенского района Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве по делам территориальных образований, они единогласно проголосовали за Дениса Павлова.

Ранее, 23 апреля, состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на замещение должности главы Воскресенского района.

Министр Сергей Зюзин поздравил Дениса Павлова с избранием и пожелал конструктивного взаимодействия с местными жителями.

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