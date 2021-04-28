В ДТП на Топольчанской в Саратове пострадала годовалая девочка и еще пять человек

ДТП случилось на улице Топольчанская
Фото: ГИБДД по Саратову
В Ленинском районе Саратова вчера вечером, 27 апреля, случилось ДТП с шестью пострадавшими.
- В 22:30 у дома №1 по улице Топольчанская столкнулись Volkswagen и Renault, после чего одна из машин меняет траекторию и сбивает 17-летнюю девочку-пешехода, — рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД.
В аварии пострадали шесть человек
Фото: ГИБДД по Саратову
В Volkswagen пострадал 25-летний водитель, 23-летняя пассажирка, в Renault — 23-летний водитель и годовалая пассажирка. Их госпитализировали. Также в больницу попала девочка-пешеход. После осмотра медиков отпустили на амбулаторное лечение 20-летнюю пассажирку Renault.
Столкнулись Volkswagen и Renault
Фото: ГИБДД по Саратову
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