В ДТП на Топольчанской в Саратове пострадала годовалая девочка и еще пять человек

ДТП случилось на улице Топольчанская Фото: ГИБДД по Саратову

В Ленинском районе Саратова вчера вечером, 27 апреля, случилось ДТП с шестью пострадавшими.

- В 22:30 у дома №1 по улице Топольчанская столкнулись Volkswagen и Renault, после чего одна из машин меняет траекторию и сбивает 17-летнюю девочку-пешехода, — рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

В аварии пострадали шесть человек Фото: ГИБДД по Саратову

В Volkswagen пострадал 25-летний водитель, 23-летняя пассажирка, в Renault — 23-летний водитель и годовалая пассажирка. Их госпитализировали. Также в больницу попала девочка-пешеход. После осмотра медиков отпустили на амбулаторное лечение 20-летнюю пассажирку Renault.

Столкнулись Volkswagen и Renault Фото: ГИБДД по Саратову

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