В Саратове четыре улицы остались без воды

Сегодня, 28 апреля, несколько улиц в Саратове остались без воды.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», до 17:00 не будет воды в частных домах на Омской улице и в гостинице «Саратовская».

До 20:00 придется подождать жителям улицы Благодарова, 5, 5а, 5Б, 7а, 9, 11, 13, 15, 3-я Степная, 4Б, 8а, 8Б, Буровая, 11, 13 и 15.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.