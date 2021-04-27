Жириновскому на день рождения подарили саратовский калач

Владимиру Жириновскому подарили саратовский калач

Политику Владимиру Жириновскому на 75-летие подарили семикилограммовый саратовский калач.

Подарок от имени Саратовского регионального отделения ЛДПР вручил депутат Госдумы Дмитрий Пьяных.

- Этот вид белого хлеба пекли во многих местах России, но только у нас он испокон веков получается особенно вкусным. Все дело в особых сортах пшеницы, произрастающих в уникальных природных условиях, которых больше нет нигде в России, — написал Пьяных в своем канале.

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