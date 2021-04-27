В Саратовской области дети на ток-шоу обвинили сожителя матери в насилии

В эфире федерального канала вышла передача с историей о противоправных действиях жителя города Старый Оскол в отношении сожительницы из Балашовского района и двух сыновей бывшей возлюбленной

По данным СМИ, 35-летняя жительница Балашова познакомилась с мужчиной, у них родился ребенок, которому сейчас год и десять месяцев. Пара год назад рассталась из-за избиений женщины в присутствии детей. Причем старшие сыновья обвинили экс-сожителя матери в насилии.

Также в передаче приняла участие жительница поселка Пинеровка, с которой он жил ранее. Она рассказала о систематических избиениях, похищениях и заточении.

- Следователи организовали проверку по информации, прозвучавшей в сюжете, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете Саратовской области.

Все обстоятельства будут проанализированы.

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