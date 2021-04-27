График работы детских садов и школ на майские праздники в Саратове: как будут работать учебные заведения с 1 по 10 мая 2021 года

Школы и детские сады Саратовской области на майские праздники 2021 года будут закрыты, но возможно открытие дежурных групп.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования, в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина с 4 по 7 мая включительно установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
В связи с этим школьники, детсадовцы и студенты колледжей останутся с 1 по 11 мая дома.
Однако Минобраз порекомендовал муниципалитетам проанализировать запросы родителей и предусмотреть при необходимости открытие дежурных групп в детских садах.
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