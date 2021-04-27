В Новоузенском районе на пожаре погиб мужчина

В Новоузенском районе сегодня ночью, 27 апреля, случился смертельный пожар.
- Сигнал о возгорании в частном доме в поселке Основной поступил в 03:08. На место выезжали два расчета, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.
На пожаре погиб 62-летний мужчина. Причиной возгорания, вероятнее всего, стало неосторожное курение.
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