В Новоузенском районе на пожаре погиб мужчина

В Новоузенском районе сегодня ночью, 27 апреля, случился смертельный пожар.

- Сигнал о возгорании в частном доме в поселке Основной поступил в 03:08. На место выезжали два расчета, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

На пожаре погиб 62-летний мужчина. Причиной возгорания, вероятнее всего, стало неосторожное курение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.