Радаев рассказал о масштабных преобразованиях внутри созданных городских агломераций

Валерий Радаев на заседании градостроительного совета

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 27 апреля, проводит градостроительный совет.

Он отметил, что Саратовская агломерация включает в себя пять муниципальных образований — Саратов, Энгельс, Саратовский, Татищевский и Красноармейский районы. Их население составляет более 1,2 млн жителей.

Радаев напомнил о промышленном, аграрном и кадровом потенциале, об успешной практике нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

- Во главе угла – благополучие жителей. Они должны будут почувствовать на себе агломерационный эффект. Он заключается в новых рабочих местах, росте доходов, доступности всех жизненно важных услуг самых высоких стандартов. Считаю, что нужно внедрить кластерный подход в таких сферах, как образование, культура и туризм. Агломерация — структурная система, и все ее компоненты в конечном счете должны быть четко определены, — заявил Радаев.

Вскоре Правительство РФ представит стратегию социально-экономического развития страны до 2030 года, которая ориентирована на поставленные Президентом национальные цели.

По словам губернатора, речь идет о масштабных преобразованиях внутри созданных городских агломераций. Программа «Агрессивное развитие инфраструктуры» — капиталлоемкая, рассчитанная на использование самых передовых бизнес-моделей и управленческих подходов.

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