Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 апреля 2021 10:14

Радаев рассказал о масштабных преобразованиях внутри созданных городских агломераций

Вскоре Правительство РФ представит стратегию социально-экономического развития страны до 2030 года
Авторы (2):
Ольга СимоноваОльга Симонова
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
Валерий Радаев на заседании градостроительного совета

Валерий Радаев на заседании градостроительного совета

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 27 апреля, проводит градостроительный совет.

Он отметил, что Саратовская агломерация включает в себя пять муниципальных образований — Саратов, Энгельс, Саратовский, Татищевский и Красноармейский районы. Их население составляет более 1,2 млн жителей.

Радаев напомнил о промышленном, аграрном и кадровом потенциале, об успешной практике нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

- Во главе угла – благополучие жителей. Они должны будут почувствовать на себе агломерационный эффект. Он заключается в новых рабочих местах, росте доходов, доступности всех жизненно важных услуг самых высоких стандартов. Считаю, что нужно внедрить кластерный подход в таких сферах, как образование, культура и туризм. Агломерация — структурная система, и все ее компоненты в конечном счете должны быть четко определены, — заявил Радаев.

Вскоре Правительство РФ представит стратегию социально-экономического развития страны до 2030 года, которая ориентирована на поставленные Президентом национальные цели.

По словам губернатора, речь идет о масштабных преобразованиях внутри созданных городских агломераций. Программа «Агрессивное развитие инфраструктуры» — капиталлоемкая, рассчитанная на использование самых передовых бизнес-моделей и управленческих подходов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.