В Саратове снесут семь домов в нескольких районах

В нескольких районах Саратова снесут семь многоквартирных жилых домов.

Согласно распоряжениям главы города Михаила Исаева, аварийными признаны дома №3 по 1-му проезду Энергетиков, №19а по Васильковской улице, №7 на 4-й Дачной, №16 по Смурскому переулку, №55а по улице Азина, №5 по Буровой, №24 по улице Киселева.

Теперь жителям нужно отселиться в течение трех месяцев.

Дома снесут до 1 мая 2023 года.

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