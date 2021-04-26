В Саратове редким именем стало Лилия

В Саратове, Энгельсе и Балакове за неделю родилось 223 ребенка. Мальчиков больше — 115.

- Две пары двойняшек появилось на свет в Саратове, — рассказало Управление по делам ЗАГС в своем Инстаграм.

Также родители продолжают называть детей редкими именами. За неделю ЗАГСы зарегистрировали детей с именами: Исмаил, Мирея, Розалина, Лилия и Эльза.

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