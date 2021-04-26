Запуганная жительница Саратова перевела мошенникам почти миллион рублей накоплений

Жительница Заводского района Саратова перевела мошенникам почти миллион рублей накоплений.

- В течение некоторого времени ей звонили незнакомцы и предлагали перевести деньги с карт на безопасные счета, установив для этого специальное мобильное приложение. Якобы это обезопасит от аферистов. Испугавшись потери денег, гражданка перевела 927 973 рубля, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Полицейские возбудили дело за мошенничество и просят граждан не передавать данные своих карт незнакомцах и не переводить им деньги.

- Помните, сотрудники банков никогда не спрашивают пароли от банковских карт и коды из смс-сообщений, — отметили в ГУ МВД.

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