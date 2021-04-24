В Степном пропал пенсионер с возможной потерей памяти: организован выезд волонтеров

В Степном Советского района Саратовской области пропал 73-летний Александр Сахацкий.
Как сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт», его никто не видел с 22 апреля.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные с сединой, глаза карие.
На момент пропажи был одет, как на фото: в синюю куртку, серый свитер, темно-синие джинсы, черные ботинки, черную с козырьком кепку из кожзама.
У Александра Сахацкого возможна потеря памяти.
Сейчас волонтеры организовали активные поиски. Сбор в 19:00 в поселке Степное. Граждан просят не приезжать с симптомами простуды и иметь при себе маски.
Если вы видели пропавшего пенсионера, позвоните по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.
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