В Степном пропал пенсионер с возможной потерей памяти: организован выезд волонтеров

В Степном Советского района Саратовской области пропал 73-летний Александр Сахацкий.

Как сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт», его никто не видел с 22 апреля.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные с сединой, глаза карие.

На момент пропажи был одет, как на фото: в синюю куртку, серый свитер, темно-синие джинсы, черные ботинки, черную с козырьком кепку из кожзама.

У Александра Сахацкого возможна потеря памяти.

Сейчас волонтеры организовали активные поиски. Сбор в 19:00 в поселке Степное. Граждан просят не приезжать с симптомами простуды и иметь при себе маски.

Если вы видели пропавшего пенсионера, позвоните по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.