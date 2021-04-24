Решившая уехать в Краснодарский край жительница Маркса потеряла больше 60 тысяч рублей

Жительница Маркса попала на уловки мошенников, когда захотела поехать в город Темрюк Краснодарского края.

- На одном из сайтов по поиску автомобильных попутчиков она списалась с водителей. Ей пришло сообщение со ссылкой на сайт для оплаты, там потерпевшая ввела данные карты и лишилась 62,2 тыс. рублей. Она пыталась дозвониться до водителя, подумав, что это ошибка, но тот перестал выходить на связь, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД России по Саратовской области.

После этого женщина пошла в полицию.

Граждан просят не переходить по незнакомым ссылкам в интернете и не вводить данные карт.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости