В Саратовской области с рельсов сошел локомотив

Локомотив сошел с рельсов. Фото из соцсетей

В Саратовской области сегодня, 23 апреля, с рельсов сошел локомотив и один вагон.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ПривЖД, ЧП случилось в 14:55 на станции Багаевка.

Вагоны не опрокинулись. Никто не пострадал.

Восстановительные поезда направлены на место ЧП. До устранения последствий схода пассажирские поезда будут следовать измененным маршрутом.

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