Михаил Исаев выступил с отчетом о своей деятельности за 2020 год

Сегодня, 23 апреля, глава Саратова Михаил Исаев выступил с отчетом о своей деятельности на заседании гордумы.

Он рассказал о работе управления по охране окружающей среды и зелёных насаждений — инвентаризации деревьев, разработке интерактивной карты, паспортизации парков и скверов.

И подчеркнул, что по нацпроектам город получил свыше 4 млрд рублей. Деньги пошли на переселение граждан из ветхого жилья, строительства детсадов и школ и другое.

А благодаря изменению методики расчета арендной платы за пользование имущественным комплексом объектов электросетевого хозяйства казна пополнилась на около 20 млн рублей.

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